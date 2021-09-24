【恒大危機】傳員工及供應商被拖數 恒大汽車資金鏈問題嚴重？

外媒報道，中國恒大 （03333） 旗下恒大汽車 （00708） 未能支付部分員工的薪金，亦未能向部分供應商按時支付工廠設備的款項。現時恒大汽車在上海及廣州的工廠電動車試產已經延遲，由於集團現金流不足，或未能達到明年量產的目標。

報道指，恒大汽車的大部分員工薪金是在每月月初及在該月的20日分兩期支付，但部分中層管理人員未能收到9月的第二期薪金。同時，部分設備供應商由於未能收到恒大汽車的工廠設備款項，因此在7月開始已經從恒大汽車的廠房撤出負責設備調整及修復的員工。在這些員工撤離後，恒大汽車的員工需自行操作，但由於並未熟悉設備，因此只少生產少量試驗車。

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