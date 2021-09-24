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CCL重返190點水平　為歷史次高　中原︰四大指數齊升　樓價繼續高位爭持

股樓投資 16:15 2021/09/24

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反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL）於上月中旬破頂，其後稍為回落，但數字一直於高位窄幅爭持。CCL最新報190.55點，為歷史次高，按周升0.75%，升幅為8周以來最大。此外，其餘三大指數亦齊升，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報193.33點，為歷史次高，按周升0.49%，升幅為7周以來最大。CCL（中小型單位）則報190.82點，為歷史次高，按周升0.59%，升幅為7周以來最大。至於CCL（大型單位）報189.12點，按周升1.60%，升幅為6周以來最大。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，早前CCL Mass破頂後，走勢持續一升一跌，指數連續6周企穩於2018年高位191.67點之上，略高於兩年前的歷史高位爭持。CCL(中小型單位)破頂後，近6周內有5次企穩於2019年高位190.19點之上，同樣略高於歷史高位爭持。CCL破頂後，近6周持續企穩於2019年高位190.48點上下，繼續於歷史高位上下窄幅爭持。

分區指數方面，新界西CCL_Mass報176.26點，按周升2.11%，結束3周連跌。黃良昇指，以近8周計，新界西CCL_Mass有4次高於2018年高位176.99點，本周指數亦重返兩年前歷史高位水平。新界東CCL_Mass報207.97點，按周跌0.15%，仍歷史第3高，距離自己歷史高位相差0.41%。

港島CCL_Mass報197.19點，按周升0.54%，距離自己歷史高位相差1.03%。九龍CCL_Mass報187.19點，按周跌0.35%，近8周，有2次高於2018年高位188.71點。四區樓價各自反覆，拖累CCL持續於歷史高位窄幅爭持。

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撰文 : 謝昕蕎

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