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【人幣定存】南商加人民幣半年定存息、全城第二高　人行央票超購近5倍吸金額創今年高

Hot Talk 16:12 2021/09/24

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南商今天勁加半年人民幣定存息0.15厘、至2.65厘，膺高息榜亞軍。

人民幣債券受捧再獲明證，因今天（9月24日）人民銀行來港發行50億元（人民幣，下同）半年期央票，金管局指共接獲278億元申請，市料超額認購為今年最好；中標息率為2.5厘，勝市場預期。此外，人民幣債券密集發行，配合南向通今天出台，國家財政部預告10月20日將再推60億元國債；而特首林鄭月娥剛透露，下月深圳市在港首發50億元地方債。

市料人民幣產品受捧，遂令大小港銀鬥加人民幣定期存款息。新近追趕加息快車是南商，周五勁加半年定存0.15厘，新息率至2.65厘。星展於本周二（9月21日）更驟加6個月年息0.2厘，新報2.7厘膺高息王。鑑於未來一個月國債及深圳離岸債再抽資110億元，預期港銀的加息浪潮將持續。

想知人幣定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

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而昨天（23日）已推的80億元國債，中標息率更創一年新高。此外，季結在即，不斷扯高拆息，專家預期人民幣定期存款息有望再跟加，令搶存戰加劇。事實上，反映跨季度的7天離岸拆息，今天再挾高至5.04厘，遠較6個月及1年期的3.34厘高，凸顯銀根偏緊。

人民幣央票逆市受捧  專家拆解3主因【下一頁

另一方面，檢視今天人行推的半年期央票，上商研究部主管林俊泓曾料，參考二手市場6個月央票的孳息率約為2.45厘，但透過金管局旗下債券投標平台（CMU）標售的央票，今天的中標息率為2.5厘，且相比同期美債僅約0.4厘，凸顯人幣債具息差優勢，較美債高逾兩厘。況且，以美國10年期債息今天再抽升，反映聯儲局收水，也不過是1.4厘，業界因而拆解央票超額旺場的主因。

今次已是人行年內第3度來港推6個月央票，對上一次是6月24日，中標息率2.54厘，超購4.44倍。而打頭陣是3月25日，票息2.6厘，超購3.99倍。若追溯較長時間，去年12月23日標售100億元，票息2.7厘，超購2.96倍。綜觀今日投標的央票，吸資278億元，超購4.56倍，吸金額創今年同期新高。可是，最高接納息率不及上次的2.54厘，稍低4個基點。

另一邊廂，連同其他期限的央票，年初迄今已是人行第6度來港發行央票，累計吸資約900億元。

相關新聞：【人民幣】財政部推80億國債　中標息率創一年新高

聯儲局退市在即　人民幣穩健依然

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

定期存款 人民幣產品 人民幣債券 人民幣定期存款

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