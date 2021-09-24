【大行點睇】恒大對保險股影響有限 花旗列友邦等為保險股首選

花旗發表報告，指中國恒大 （03333） 債務危機令中港保險股下跌，雖然上市的保險企業指對恒大沒有風險敞口，但投資者憂慮系統性風險將波及整個金融體系。花旗認為，從非標準化資產、銀行及房地產商持股及資產負債表外風險敞口等分析，恒大對保險股的內涵值影響有限，市場屬於過度憂慮，中港保險企業面對來自房地產的風險可控。

花旗又指，保險股現時估值相當於2021年預測內涵值的0.2至0.5倍，在歷史水平中屬於低估值，已充足反映目前的風險，該行又列友邦保險 （01299） 、財險 （02328） 及中國太平 （02601） 為首選的防守性內險。

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