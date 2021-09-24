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地建會﹕未聽聞中央向發展商施壓　支持政府增加供應

股樓投資 16:21 2021/09/24

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外媒報道指，中央早前會見香港主要地產商，要求她們合作解決住宅短缺問題，不容許壟斷行為，更直言「遊戲規則已經改變」。香港地產建設商會執委會主席梁志堅說，將於周五（24日）舉行例會，議程包括討論是否有中央官員會見個別會員的傳聞。地建會會後發表聲明稱，未聞中央向發展商施壓，將全力支持政府增加供應。被問到有關傳言會否對地產商構成壓力，該會秘書長龍漢標指「睇唔到會有壓力」。 

地產建設商會發表明指：今日舉行執委會會會議，當中有討論一則外國傳媒就內地官員關注香港房屋問題的報導，執委會會員澄清，從未聽過有關消息，而商會本身亦未有所聞。 

該會又指，如同社會各界一樣，香港地產建設商會一直關注香港土地房屋供應與及經濟民生問題，多年來與特區政府和社會各界共商對策。在良政善治的新環境下，商會和一眾會員定必繼續全力支持特區政府增加土地房屋供應，改善經濟民生。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 地產建設商會 梁志堅 發展商

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