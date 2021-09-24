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【香港樓市】地建會：未聞中方施壓解決房屋問題　四大地產股隨大市吐逾2%

股市 16:05 2021/09/24

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【香港樓市】地建會：未聞中方施壓解決房屋問題　四大地產股隨大市吐

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外電上周五報道，中方在閉門會議要求香港主要地產商解決香港房屋問題，並指消息從3個地產商人士得悉，引發香港主要地產商股價周一大跌。香港地產建設商會今日（24日）舉行執委會會議，討論內地官員關注香港房屋問題的報道，不過執委會證清，從未聽過有關消息，而地建會本身亦未有所聞。

商會表示，與社會各界一樣，商會一直關注香港土地房屋供應及經濟民生問題，多年來與政府和社會各界共商對策，商會亦有具體方案紓緩房屋問題，但今日未能交代。地產建設商會強調，未有因相關消息而感到壓力。

李嘉誠父子大跌市日雙倍增持長實，新鴻基郭老太鄺肖卿大跌市加碼6.9億增持，可見【下一頁】

四大主要發展商周五股價未隨地建會澄清回升，股價隨大市回吐，恒基地產 （00012） 跌3.5%、新鴻基地產 （00016） 跌3%、新世界發展 （00017） 跌2.3%、長實 （01113） 跌2.1%。

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港股 地產建設商會 長實集團（01113） 恒基地產（00012） 新世界發展（00017） 新鴻基地產（00016）

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