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【譚仔上市】譚仔國際最愛找星做宣傳 盤點16個合作過的藝人 邊個你至Like?

理財智慧 17:39 2021/09/24

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經營「譚仔雲南米線」﹙「譚仔」﹚及「譚仔三哥米線」﹙「三哥」﹚的譚仔國際（02217）於周四（23日）開始招股，招股價介乎3.33元至4.17元，每手1,000股，入場費為4,212元。譚仔出品的米線 一直深受港人愛戴，現時譚仔及譚仔三哥於香港的分店達150間，難怪公司一招股，即引來市場關注。

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事實上，譚仔國際一向積極使用社交媒體及網上平台做宣傳，她在廣告及推廣開支也十分豪爽，據公司招股書的數字，截至2020年12月底止的9個月，廣告及推廣開支達1,024萬元，較2019年同期的539.8萬元大增29.6%。   

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公司於籌備上市前的數個月，過去半年邀請過出席活動及拍攝廣告的名人、美食評論家及KOL多不勝數，如今年5月，譚仔米線邀請了人氣玄學家七仙羽拍攝宣傳片，介紹譚仔新推出的早餐。今年7月，譚仔三哥找來MIRROR成員陳卓賢Ian和經理人花姐及Youtuber小薯茄成員阿冰拍微電影式廣告，上架才一日，已錄得逾數十萬的點擊率，非常誇張。

【新股IPO】譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元，詳見【下一頁

公司在招股書中表示，在新媒體方面一直走在前列，持續投入資金，以網路視頻打造品牌故事，包括在社交媒體和網路平台上播放各種短片形式廣告，從新的角度展示品牌。

【譚仔IPO】譚仔有幾紅？連ERROR 193都話要做代言 可惜檔期問題未能合作　網民：搵花姐頂上！，詳見【下一頁

譚仔又指，其網上視頻通常都會廣泛傳播，因為觀眾普遍認為這些視頻幽默有趣。視頻的平均收視率超過80萬人次，收視率最高的視頻已超過600萬人次。公司說，未來會繼續進行有效及創新的市場推廣，務求成為社交媒體的龍頭。相信未來譚仔仍會有不少創作，大家可以拭目以待。

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記者：陳詠妍


 

譚仔國際（02217） 廣告 美食 媒體 廣告 KOL 米線

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