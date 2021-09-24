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【虛擬銀行】Mox落實更換舵手　胡博思接替顧海出任Mox行政總裁

Hot Talk 16:02 2021/09/24

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【虛擬銀行】Mox落實更換舵手　胡博思接替顧海出任Mox行政總裁

渣打香港牽頭組成的虛擬銀行Mox Bank更換舵手，Mox宣布，委任胡博思（Barbaros Uygun）為Mox行政總裁兼董事會執行總監，任命將於9月27日生效。胡博思在數碼銀行及變革方面超過24年經驗，加入Mox前，胡博思擔任奧地利ING銀行行政總裁，把該行由主要接受存款的業務變革為全數碼銀行。

Mox開業一年推周年賞，詳見【下一頁】

胡博思先後在ING銀行及Garanti Bank BBVA擔任多個領導職位。他推動土耳其ING銀行的零售業務成功轉型及數碼化，實現可持續的盈利能力，並顯著擴展盈利基礎。胡博思亦曾帶領Garanti Bank BBVA建立能提供全面服務的數碼銀行，為客戶群帶來重大增長。

Mox董事會主席禤惠儀表示，非常高興如胡博思般具有豐富數碼銀行經驗的資深業界領袖能夠加入，為Mox帶來更多數碼銀行及金融服務相關的經驗及技能。

Mox感謝顧海（Deniz Güven）在過去3年多為Mox奠下穩固的基礎後，顧海將會在9月27日退任Mox行政總裁兼董事會執行總監，建立另一家初創企業，但同時會繼續以特別顧問身份，為渣打多個重要數碼項目提供意見。

相關文章：【虛擬銀行】摩根大通數碼零售銀行Chase進軍英國　主打扣賬卡1%現金回贈

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