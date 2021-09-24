【電力股】限電措施或助降煤價 滙豐重申看好中國電力及潤電

滙豐發表報告，指去年底開始內地電力已經供不應求，主要是因為工業需求強勁，特別是消耗能源較大的行業，加上水電產能降低，但預計情況將不會持續，內地已出台政策限制高耗能企業用電，預計電力供不應求的關係將可改善。

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現時，中國部分省政府已推出限電措施，主要針對化工及鋼鐵等行業，該行表示，目前內地煤價較高，令內地發電成本增加，即使發改委已推出措施改善供應，但仍然未能為煤價降溫，不過估計限電措施將有助冷卻煤價，因此維持看好電力股，重申華潤電力 （00836） 及中國電力 （02380） 「買入」評級，目標價分別為23.2元及4.4元。

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