【ET講股通】梁耀康：驚恒大破產買反向ETF（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股未能承接美股升勢，恒生指數低開23點，午後跌幅進一步擴大，尾市跌300點，低見24173點；科指跌2.2%，報6160點。獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析後市去向。

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00：00 - 驚恒大破產 買反向ETF

00：45 - 港股今日市況解讀

01：05 - 恒生指數下望關鍵位

01：30 - 恒大事件仍是市場焦點

04：13 - 新能源相關股份高位遇阻

06：42 - 燃氣股受壓原因解讀

08：58 - 反向ETF可留意：07500、7300、07336

16：14 - 港股收市市況速報

16：27 - 股票分析：置富產業 （00778） 現價是否可買

21：45 - 股票分析：招商銀行 （03968） 現價是否可買

25：25 - 股票分析：特步國際 （01368） 現價是否可買

30：25 - 股票分析：碧桂園 （02007） 現價是否可買

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恒指全日收報24192點，跌318點，大市總成交1,475億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，一如昨日所言，若未能突破高位，反彈恐為後抽，支持先看24000關。

市場續聚焦恒大 （03333） 事件發展，市傳中央要求地方政府為恒大破產做好準備，而早前盛傳以場外協議解決的債息，到期後仍未支付，恒大跌11.6%至2.36元。恒大汽車 （00708） 跌23.4%至2.23元，市傳員工無糧出，供應商款項被拖欠，原先市場憧憬恒大可藉賣產救亡，現在看機會已愈趨渺茫。

即使是強勢的電力、新能源股亦乍現疲態，如華潤電力 （00836） 、龍源電力 （00916） 等，不妨趁高止賺。內地能耗雙控政策出台，華潤水泥 （01313） 、華潤燃氣 （01193） 、新奧能源 （02688） 、中鋁 （02600） 等皆回吐。

對冲持倉的話可吼反向ETF，包括反向追蹤恒指、恒生科指的ETF，要留意不同產品有不同槓桿比率，而且只宜短炒，不宜中長綫持有。1倍反向恒指的話，可揀7300；2倍反向的話，可揀7500。看淡科指則可吼7552。部署上，若恒指重上24581點，則止蝕；若失守23771點，則加碼。

現市況不做不錯，正股的話以美團 （03690） 較值博，以224.8元止蝕。該股今日逆市升0.8%至244.6元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰置富產業、領展、招行、特步、李寧、碧桂園︰立即觀看】

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