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【職場熱話】難忍邋遢同事劣行 打工仔吐苦水 網民：眼見唔到的更加污糟

理財智慧 19:18 2021/09/24

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對打工仔而言，辦公室就如他們的第二個家，每個月至少有20日都在辦公室渡過。屋企要保持整潔才可以好好休息，但辦公室的衛生就不能由自己一人所控制。有打工仔因忍受不了同事衛生情況，而到討論區大吐苦水。

 

發文者表示，其公司人數有不多，但有三位同事的行為總令他看不過眼。同事一,聲稱有鼻竇炎，經常挖鼻。

 

同事二，有大量頭皮，思考時愛抓頭，「飄雪特效」使其鍵盤隙充滿頭皮屑。

 

同事三，戴眼鏡，但鏡片時常充滿油污漬。發文者大呻，與邋遢同事一同工作，大大影響工作心情。

 

【延伸閱讀】【統計報告】 本港最新入息中位數19,600元 8大行業收入一覽  男同女有幾大分別？ 【見下頁

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帖文一出，有網民表示見怪不怪，亦有網民紛紛留言，分享自身經歷。其中, 一位網民就指出，有同事經常倒瀉野落辦公室地氈，令辦公室充斥著一陣酸叔味，聞到都想嘔。對此，清潔姐姐都表示「 冇哂符」，因為要將整個辦公室地氈耍十分大工程。

辦公室作為工作的地方，即使有清潔姐姐幫忙打理，打工仔自己亦要多加注意，始終辦公室是要與其他同事共同使用。當然，打工仔自身的儀容亦不能忽視。

 

【職場熱話】琴行聘演奏級鋼琴導師 6天工作月薪僅18K 網民：少咗個零【下一頁

 

同場加映：【溫股知新】恒指睇實兩大因素 生科股同你逐隻數

 

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責任編輯：鍾倩婷

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