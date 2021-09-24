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【新冠疫苗】美CDC支持打加強劑 惟限定兩族群

環球社會熱點 16:11 2021/09/24

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美國食品及藥物管理局早前授權為65歲或以上長者、高風險群體接種輝瑞疫苗加強劑。美國疾病預防控制中心雖然同樣批准使用加強劑，但否決向所有16至64歲高風險族群接種。

【輝瑞疫苗】歐盟擬10月初決定 是否開打加強劑 【下一頁】

疾病預防控制中心（CDC）旗下的疫苗接種諮詢委員會（ACIP）周四（23日）投票，支持65歲或以上長者及重症高危族群接種加強劑，但建議禁止所有16歲及以上，從事高風險工作如醫護及、教師及懲教人員打加強劑。

ACIP成員之一的明尼蘇達州衛生部人員巴赫塔（Lynn Bahta）指出，數據未有支持16歲及以上從事高風險工作人士有需要打加強劑。ACIP可能在將來再次檢視建議。

【輝瑞疫苗】美FDA授權長者及高危群體打加強劑 【下一頁】

CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）認為，向老年人﹑需要長期照顧﹑潛在醫療狀況及高風險重病人士提供加強劑符合美國公共衛生需求。

疫苗專家奧菲特（Paul Offit）估計，CDC或憂慮以職務劃分接種限制可能導致更廣泛接種加強劑，但現時關於年輕族群加強劑的數據不多，擔心擴大接種會對年輕人產生不良影響。

美國現時共有超過1.8億人完成接種，即當地合資格接種疫苗人口的約64%。

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責任編輯：吳漢培

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