【港元定存】半年定存最高0.8厘 高息王預告倒數

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本周僅4個交易天，僅有兩間中小行加減港元定期存款息，包括交銀香港略加半年期，建行亞洲卻全面減息。展望下周，由於進入跨季度，下周五（10月1日）踏入第四季及長周末，復添內地7天國慶黃金周，市料港銀暫仍忍手，緊盯恒大 （03333） 債務危機對中港市場的衝擊，才謀靜而後動。
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正因業界皆採壁上觀，遂令連續兩周高息榜乏變化，而今個星期港元定存息的市況，3間大小行調息，例如星展加完又減。綜觀短中長息榜，交銀微加半年期0.05厘、至0.5厘，但仍不敵富邦的0.8厘。後者日前預告，上述高息王將於下周四（9月30日）截止。若優惠不再順延，現時6個月的雙冠王，可能自10月起僅得東亞 （00023） 的0.8獨霸首位。
猶幸富邦3個月冠絕全城的3.28厘，於10月底才屆滿，這也是市面上鮮有在牌面上跑贏通脹的定存。畢竟大新 （02356） 高級經濟師温嘉煒指，本港剛公布的8月消費物價指數（CPI）按年升1.6%，雖較7月的3.7%顯著回落，但假如剔除政府一次性紓困措施的影響，8月份的基本通脹升1.2%，卻高於7月的1%，主要由於外出用膳和外賣費用、以及電費升幅加快所致。
季結倒數人幣搶存戰加劇【下一頁】
溫嘉煒又料，今年全年CPI按年將升1.6%。反觀1年期最高息的富邦0.75厘，賺息難敵通脹。
另一方面，招股踏入第2天的譚仔國際 （新上市編號︰02271） ，反應仍慢熱，下周二（28日）截止。輝立證券企業融資經理陳英傑及致富證券董事暨證券部主管郭家安不約而同預期，譚仔超購約30倍，大概凍資42億元。業界指這焦點IPO鎖資至10月6日便解禁回籠，深信絕不至於挾高拆息，令業界於季結前後須爭相掉頭加定存息。況且，1個月港元拆息3連跌，今天（9月24日）險守0.06厘的逾11年新低。
記者︰曾桂芬
責任編輯︰陳楚源
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