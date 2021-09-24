▲ 【iPhone 13】和記電訊古星輝：新iPhone預訂較去年佳 今推月費178元5G計劃

和記電訊 （00215） 旗下3香港今日開賣蘋果iPhone 13，和記電訊行政總裁古星輝表示，今年iPhone 13預訂熱烈，較上一代iPhone 反應更佳，當中新顏色iPhone 尤其受歡迎，認為隨着本港用戶對5G了解加深，加上網絡配套成熟，吸引用戶轉用新機。

新旗艦手機帶動更多用戶使用5G網絡

問及新機推出對ARPU（平均用戶收入）的刺激作用，古星輝表示，5G月費計劃ARPU較高，新旗艦手機帶動更多用戶使用5G網絡，由4.5G轉用5G月費。古補充，5G上客量一直有增長，下半年多款旗艦機陸續登場，有助5G發展。

古星輝透露，疫情影響供貨情況，「始終唔係好飛到」，公司與供應商正緊密接觸。

消費券實質刺激作用已消退

對於消費券的刺激作用，古星輝表示，8月第一輪消費券剛推出時，對生意有正面作用，現時實質刺激作用已消退，但認為消費券有助提高消費意欲，刺激整個零售氣氛。

電話卡實名制今年9月生效，古星輝表示，預付電話卡的銷量不跌反升，公司早前推出數據用量及易賞錢優惠，向用戶提供誘因，有助順利過渡。

問及加密貨幣納入月費支付方法的進度，古星輝未有透露詳情，只表示很快會有新消息。

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3香港今推出新5G計劃月費，月費178元，每月實繳196元，數據用量30GB，合約期分30個月及36個月，同樣享有6個月免月費，但免月費期間需繳交18元隧道費，前者贈送3000分易賞錢，後者贈送25000分易賞錢。3香港表示，選用上述計劃可以優惠價選購iPhone 13，免息月供機價152元起。

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記者：李哲毅

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