【吉利造手機】吉利李書福進軍手機　確認武漢設辦公室（附短片）

▲ 【吉利造手機】吉利李書福進軍手機 確認武漢設辦公室

正當小米 （01810） 由智能手機擴張至智能電動車，吉利汽車 （00175） 大股東李書福部署擴展至製造手機。內地傳媒早前報道，李書福造手機項目已開始在業內尋覓人才，公司將會在湖北武漢、上海等多地，乃至海外設置辦公地點。湖北省政府最新公布，李書福創辦的星紀時代今日與武漢經濟技術開發區簽署戰略合作協議，正式宣布進軍手機領域。

湖北政府新聞辦公室官方微博稱，「星紀時代」總部落戶武漢經濟技術開發區，定位高端智能手機，整合全球技術和資源，服務全球市場。

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近年內地出現更多科網企業家轉投汽車行業，被形容為「新勢力」，《財經汽車》指，汽車行業不止李書福構思反攻手機業，形容部分認為造手機同樣需要整合供應鏈，利潤率更高，也有認為覺得造手機可以打造自己的生態鏈。

報道指，吉利去年下半年梳 理集團各條業務線和公司，按照不同屬性，更新溝通、匯報關係，而跨部 門協通合作成為新發展重心， 或為其在手機業務發展裡提供重要助力。

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編輯：麥德銘

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