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【吉利造手機】吉利李書福據報逆向造手機　武漢、上海等地設辦公室

股市 16:06 2021/09/24

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【吉利造手機】吉利李書福據報逆向造手機　武漢、上海等地設辦公室

正當小米 （01810） 由智能手機擴張至智能電動車，吉利汽車 （00175） 大股東李書福據報正部署擴展至製造手機。內地傳媒報道，李書福造手機項目已開始在業內尋覓人才，公司將會在湖北武漢、上海等多地，乃至海外設置辦公地點。吉利回應查詢時稱，有待更多消息發布。

近年內地出現更多科網企業家轉投汽車行業，被形容為「新勢力」，《財經汽車》指，汽車行業不止李書福構思反攻手機業，形容部分認為造手機同樣需要整合供應鏈，利潤率更高，也有認為覺得造手機可以打造自己的生態鏈。

報道指，吉利去年下半年梳理集團各條業務線和公司，按照不同屬性，更新溝通、匯報關係，而跨部門協通合作成為新發展重心，或為其在手機業務發展裡提供重要助力。

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編輯：麥德銘

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港股 智能手機 電動車 吉利汽車（00175）

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