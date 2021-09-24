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【原油價格】OPEC料天然氣短缺　將刺激石油消費量

股市 15:30 2021/09/24

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天然氣價格飈升，石油輸出國組織（OPEC）預計，由於天然氣短缺，企業被迫改用石油發電，全球石油市場供應可能會收緊。彭博引述OPEC內部文件報道，如果天然氣價格在更長時間裏居高不下，世界石油消費量每日可能額外增加37萬桶，相當於預測增長6%。

已開發國家石油庫存將因此收緊，到2022年初將比平均水平低3,900萬桶，而不是OPEC基本預測的1,700萬桶。

另外，美國商業原油庫存降至近3年來最低水平，颶風艾達（Ida）和尼古拉斯（Nicholas）的破壞導致庫存持續大幅下降。 布蘭特原油期貨收報77.53美元/桶，見2018年10月以來高點。

油組將於下月4日開會，審視大流行期間的減產計劃。

相關文章：【BHP動向】傳必和必拓考慮撤出石油及天然氣業務

沙特阿美據稱考慮向外資 開放8580億元天然氣項目

【油股數據】中石化升近4%　上半年天然氣産量按年升13.7%、油氣當量產量增4.2% 

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