【原油價格】OPEC料天然氣短缺　將刺激石油消費量

天然氣價格飈升，石油輸出國組織（OPEC）預計，由於天然氣短缺，企業被迫改用石油發電，全球石油市場供應可能會收緊。彭博引述OPEC內部文件報道，如果天然氣價格在更長時間裏居高不下，世界石油消費量每日可能額外增加37萬桶，相當於預測增長6%。



已開發國家石油庫存將因此收緊，到2022年初將比平均水平低3,900萬桶，而不是OPEC基本預測的1,700萬桶。



另外，美國商業原油庫存降至近3年來最低水平，颶風艾達（Ida）和尼古拉斯（Nicholas）的破壞導致庫存持續大幅下降。 布蘭特原油期貨收報77.53美元/桶，見2018年10月以來高點。

油組將於下月4日開會，審視大流行期間的減產計劃。

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