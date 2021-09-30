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5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠

iMoney智富 00:00 2021/09/30

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隨著投資者目光移向其他新經濟主題，市場對5G概念的熱度有所降溫，但其實不論是機械人、物聯網、AI人工智能與自駕車等等的新興技術，通通都需要5G的出現才可蓬勃發展，5G概念豈止電訊設備及通訊營運商？

「每當人們提及5G時，首先聯想起的是基站和鐵塔，這些是組成網絡基建的一部份，但當基建準備就緒後，如何應用便很重要，因此除了基建以外，我們亦會投資於物聯網、及相關的應用及服務。」管理路博邁5G基金的基金經理溫演道解釋道。

雖然很多投資者對5G也耳有所聞，只是全球5G發展仍處於發展初期。以美國為例，當地三家主要網絡營運商在2019年中已宣布5G商用化，但空有5G技術的網絡營運商卻沒有足夠的5G頻譜支持商用，溫演道形容情況便有如一輛在「紅隧行走的法拉利」，直至今年仍然要為競拍頻譜而煩惱，至於歐洲部份國家甚至連基站設備也仍未完善，遑論發展自動駕駛、智慧工廠等，需要低延時、高網速的物聯網及應用及服務。

現在全球5G發展步伐亦步亦趨，偏偏去年疫情的出現，令遙距生活及工作的需求大增，大大加速上述三大5G範疇的發展，連帶相關的概念股也有爆發性增長。例如在基建方面，一家大型5G網絡設備供應商，其股價便在過去兩至三年間大升逾倍；物聯網方面，一家日本領先的MLCC供應商亦在兩至三年間股價翻逾一倍，至於應用及服務範疇上，有一家中小企營銷雲軟件供應商便已上升4.5倍。

娛樂轉向虛擬化

雖然部份5G產業鏈中的重點企業股價大幅上升，但路博邁團隊仍認為有不少未被發崛的機會，尤其在娛樂上的應用。剛剛過去的東京奧運也印證了這一點。如果有留意奧運電視直播，便會發現每當有緊張及重要時刻，都會有高清360度全景鏡頭的出現，加上每場賽事也會有實時數據統計，這些精彩時刻正正需要低延時、高速度的網絡支援下，才能即時傳遍世界。

現在的娛樂不只是走在綫上，更有走向虛擬化的趨勢。以流行音樂為例，以往歌手灌錄唱片後，往往只會將作品上傳至串流及影片平台，其餘的商業活動、演唱會仍然是以實體進行，但疫情的出現也迫使歌手尋求新的方式繼續與樂迷互動，令過去一年的綫上活動大增，更有虛擬演唱會的出現。當中最有趣的例子就是著名饒舌歌手Travis Scott在遊戲Fortnite舉行了一場虛擬演唱會，參與者高達1230萬人；最近美國內華達州一年一度的火人祭（Burning Man）也走向虛擬化，今年起全民可透過VR參與這項藝術盛事，種種新式的娛樂活動正需要強勁的網絡支持。

中國以外的投資機會

上述的例子可以看出，涉及5G的服務應用範圍眾多，但很多投資者以為5G發展步伐較快的中國才可受惠5G熱潮。事實上，由於各國在5G領域的發展進度不一，投資者要更有效地投資於該主題，便需要採取更靈活的投資策略，尤其隨著全球各國視數據及5G為戰略資產，它們也加快步伐大量投資。溫演道表示，路博邁5G基金團隊也沒有只將目光集中在中國身上，現在更關注美國加快5G網絡部署，歐洲亦然。他認為這會帶來了許多投資機會，從電訊設備供應商到領先的基站和數據中心網絡晶片公司，以及鐵塔公司。值得注意的是，這些歐洲和美國公司中的許多公司都擁有全球業務。

除基建領域外，團隊看到下一代5G「殺手級」應用程式和雲端軟件的數量正在上升，當中許多公司正在推動中小型企業的數字化轉型，促進他們採用雲端科技；應用程序也變得更真實和具互動性，這反映在用戶在包括社交網絡、在線遊戲和電子商務等的各種平台參與度不斷提高。

受惠半導體短缺潮

今年其中一個熱門財經熱話就是半導體短缺潮，由於疫情令全球製造業近似完全停擺，導致半導體供應短缺，加上5G、電動車、物聯網等的應用亦加快了電子產品升級換代的需要，令半導體出現供需不平的情況。本身有多年從事半導體行業經驗的溫演道坦言，半導體是所有技術的基礎、且不可或缺的組成部份，沒有半導體也不會有5G，也不會存在聯網汽車、智能手機、物聯網設備、人工智能等衍生自半導體的科技，故視半導體為「現代石油」也不為過。

他相信半導體行業將在未來保持強勁，皆因數字化轉型令半導體需求大增，同時半導體代工商新增產能需時，故該緊縮可能會持續 2-3年，而在供求不平的情況下，半導體相關企業有更高的定價能力，而這股「加價潮」亦已經開始，如早前全球多家大型半導體代工商便宣布將產品價格提高10-20%，最快今年10月生效。

此外，各國政府近年也察覺到半導體行業的重要性，它們也積極投資及建立國內的供應鏈，這意味行業將不再像以往般具周期性；不過，半導體擁有多個細分行業，一般投資者難以分辨出各自優劣，溫演道領導的投資團隊便對半導體供應鏈十分熟悉，更早已部署相關受惠股份，他認為市場仍視之為周期股，而未完全意識到這種行業的結構性改變，令相關股份未得以完全反映其真實價值。

内容僅供參考，並不構成投資建議及購買或出售任何基金或證券的要約或邀請。投資者作出任何投資決定前，應尋求相關專業建議。投資附帶風險，往績並非未來表現的指標。本文章由路博邁亞洲有限公司撰寫，未經香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）檢視。

（資料由客戶提供）
 

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