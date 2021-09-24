【ESG】中資大行搶攻ESG商機 兩招齊發

▲ 中銀香港指，ESG主題基金的增速甚具潛力。

ESG（環境、社會及管冶）的潮流漸成為投資新常態，中資大行也順應大潮，更孖招齊發，除了以低門檻吸引綠色捧場客涉足外，且以減免優惠作招徠，最高達250元。

中銀香港 （02388） 今天（9月24日）回應本報查詢指，近年ESG成為熱門投資主題，相比歐美國家，亞洲投資者對於可持續投資的需求雖然尚在起步階段，但增速和潛力卻不容忽視。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌指，該行現時共有14隻於證監會表列為ESG基金的開放式基金可供客戶認購。所提供的基金最低認購金額為1,000港元，又或等值外幣，而月供基金的每月最低供款額為500港元，又或等值外幣。

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周國昌補充，由即日起至下周四（9月30日），客戶認購基金每滿10萬港元（或等值外幣）、以及登記使用電子月結單，可享高達250元的基金認購費減免優惠，上限為2萬元。

問及涉足ESG產品的自保貼士，周國昌強調，投資ESG基金跟零售基金一樣，投資者需了解個別基金的性質及潛在風險，並按本身的風險承受能力、財政狀況、投資目標等方面作考慮。隨着社會對綠色金融的關注，以及推行更多投資者教育，預計綠色投資產品將逐漸普及，並帶動客戶需求。

中銀香港曾為「私人財富」客戶舉辦ESG主題的投資網上講座，客戶比較關注如何於投資中融入ESG元素，而同時保持投資組合的增長潛力。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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