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譚德塞獲多國支持 料連任世衛總幹事

環球社會熱點 15:12 2021/09/24

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世界衛生組織總幹事譚德塞的任期將於明年屆滿，下任總幹事提名即將截止，譚德塞仍未表態是否參選。不過，有消息指譚德塞德獲得多個歐盟成員國及其他地區國家支持，來年再選可以順利連任。

世衛料群體免疫破滅 疫苗供應少預期四分一 【下一頁】

【新冠疫苗】世衛再次呼籲富國 年內暫緩打加強劑 【下一頁】

《路透杜》引述外交消息指出，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）取得最少17個歐盟成員國的參選下屆總幹事正式提名，外加來自其他地區多個國家的支持。匿名非歐盟外交人員透露，國際社會有感需要支持譚德塞。

消息更指，提名限期將至，始終未見其他提名出現，預計譚德塞會在沒有對手的情況下成功連任。不過，譚德塞至今仍未表態，是否爭取連任。世衛會在10月29日後，拆開密封的提名信封，並公布獲提名人士。

56歲的譚德塞自2017年起擔任世衛總幹事，因處理新冠肺炎疫情而飽受批評。美國前總統特朗普（Donald Trump）批評譚德塞以中國為主，與美國的關係隨拜登（Joe Biden）上台已緩和。消息人士指出，美國已表明不反對譚德塞連任。

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責任編輯：吳漢培

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