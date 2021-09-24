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歐盟正式提案統一使用USB-C充電接口　Apple恐受最大影響

科技 16:00 2021/09/24

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歐盟執行委員會已正式提案，規定未來生產的智能手機必須使用USB-C充電。

為減少電子垃圾，早前歐盟擬立法規定廠商統一充電器規格。最新外媒報道指，歐盟執行委員會已正式提案，規定未來生產的智能手機必須使用USB-C充電，預計法案通過後，蘋果（Apple）將受最大影響。

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歐盟執行委員會副主席Margrethe Vestager表示，已給予充足時間讓業界提出解決方案，現時是統一充電器規格的成熟時機。目前市面上的智能手機大部分採用Type-C充電，歐盟提出的新法案，將為蘋果帶來極大影響。Apple旗下的iPhone系列主要使用Lightning接口，但部分iPad、MacBook設備已改用Type-C。

Apple表示，擔心歐盟法例會扼殺並損害歐洲及全球消費者的權益，更會妨礙創新。另外亦提及，公司目標在2030年，讓每部Apple設備都能實現碳中和。

另外報道提及，歐盟執行委員會於2019年的影響評估研究中發現，2018年歐盟出售電話配備的充電器中，約一半為USB micro-B接口，有29%採用USB-C充電，21%為Lightning接口。

責任編輯：李寶如

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