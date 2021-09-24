「菁準扶貧，送暖到基層」啟動禮

為進一步響應中央號召，體現中央執政為民的民本情懷，做好香港基層工作，作為愛國愛港的青年中堅力量，香港菁英會將藉中華人民共和國成立七十二周年，普天同慶之機，舉辦「菁準扶貧，送暖到基層」主題活動，以宏揚善心愛心，樹立愛國愛港社團良好精神面貌。

是次主題活動於2021年9月24日(星期五) 假有八十年歷史之三級歷史建築物「中環街市」舉行啟動儀式。啟動儀式主要嘉賓包括：香港特區政府環境局局長黃錦星先生、中央政府駐港聯絡辦青年工作部部長張志華先生、中華全國青年聯合會副主席梁宏正先生、香港特區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生、香港特區政府教育局局長政治助理施俊輝先生及華懋集團行政總裁蔡宏興先生。香港菁英會主席凌俊傑先生、永遠榮譽主席白富鴻先生、楊華勇先生、盧金榮博士、莊家彬先生，以及四十多個協辦及贊助機構亦代表出席，並與主要嘉賓一同主持啟動儀式。

▲ 一眾主禮嘉賓為「菁準扶貧，送暖到基層」活動進行啓動儀式

▲ 環境局局長黃錦星、香港菁英會主席凌俊傑與場地營造夥伴中環街市代表——華懋集團行政總裁蔡宏興

香港菁英會主席凌俊傑先生致辭時表示，今天很榮幸能在經翻新及活化後重開的中環街市內舉辦啟動儀式。中環街市見證了中環的變遷，由一個地方港口變成世界級金融中心；而街市這地方除了讓市民購買日常生活所需外，亦是社區鄰里之間互相交流和聯絡感情的地方，可說是和民生息息相關。

他表示，過去數年香港經歷了大大小小的風波和挑戰，大家都將焦點放在政治及防疫抗疫事情上，而忽略關注社會上還有不少基層家庭面對著種種不同程度的困難。一直以來，無論是特區政府、社福機構以至地區組織都不斷落區為市民服務，而香港菁英會今次舉辦的「菁準扶貧，送暖到基層」計劃，預計為期一年，將聯同多個協辦機構的義工代表，並帶同實用物資探訪二千五百戶基層家庭。在過去一星期，我們在新家園協會的協助下，成功探訪一些位於深水埗的「劏房戶」家庭，除了向他們派發口罩、消毒搓手液、米等日常物資外，還藉著中秋節送上月餅，以表達對他們的關懷之餘，亦一起共渡中秋佳節的喜悅。

▲ 一眾出席嘉賓大合照

香港菁英會未來亦會推出一些相關的持續性扶貧計劃，幫助基層家庭解決現時在生活、就業等方面的困難。伸出溫暖手，開啟愛心門，讓社會大眾感受到愛國愛港團體對國家、香港的感情，協助破解深層次矛盾上攻堅克難。是次啟動禮花絮及探訪記錄將剪輯為影片，於十月一日本會Facebook專頁播出。



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香港菁英會成立於2007年，內設工商發展、文化藝術、公關傳訊、內地事務、地產、社會民生、金融、政治、國際事務、專業服務、教育、創新科技、菁英幗聚、會員事務、學生事務以及體育十六個研究會及委員會。會員現已逾千人，由來自香港各界的青年企業家、專業人士、青年社團領袖和骨幹組成。本會一直以「匯聚青年精英、研究傳播國情、關注社會熱點、構建時政智庫」為宗旨，積極服務青年群體及貢獻社會。自成立以來，菁英會以組織「菁英論壇」、「博鰲亞洲論壇青年會議(香港)」等大型高端論壇活動凝聚廣大香港青年，並成為本會品牌活動之一。



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