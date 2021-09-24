【咖啡商機】百勝中國夥意大利品牌Lavazza　目標2025年開設1000間咖啡店

▲ 百勝中國與Lavazza將會加強發展中國市場。（百勝中國提供圖片）

百勝中國與意大利咖啡品牌「Lavazza」合作，目標在2025年開設1,000間門店，並共同向合資公司注資2億美元，爲未來發展提供資金。

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Lavazza集團由創始人Luigi Lavazza於1895年在都靈建立，並由Lavazza家族四代人連續傳承，是世界知名的意大利咖啡產品製造商。在2020年初，百勝中國與Lavazza集團成立合資公司，為Lavazza咖啡店攻中國市場。

自 2020年4月，意大利以外首間Lavazza咖啡旗艦店在上海開業。目前Lavazza咖啡店已拓展到上海、杭州、北京和廣州，截至8月31日，Lavazza咖啡店共有22家。品牌預計到2021年底，Lavazza咖啡店總數將比現有門店總數至少翻一倍。該品牌將透過過多種模式，繼續在已發展城市擴闊版圖。

百勝中國與Lavazza將會加強發展中國市場，百勝中國首席執行官屈翠容（Joey Wat）認為，隨著加快開店，這項合作可把握中國咖啡市場的商機。她相信利用百勝中國世界級的供應鏈，數字化能力，以及對中國消費者的深刻洞察，將可以把Lavazza的意式咖啡體驗和產品帶給更多中國消費者。

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責任編輯：葉泳珊