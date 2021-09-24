【大行看法】瑞銀財管：中國第四季經濟有下行風險　內房債波動不會蔓延、亞股估值仍吸引

中國最新經濟數據遜預期，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室認為，雖然疫情相關風險下降，但投資者開始要面對中國增長動能放緩、強監管舉措及聯儲局削減買債計劃的漸行漸近等壓力，市場亦開始憂慮經濟復甦還有多少上行空間，近期中國數據不如預期再加上其他地區增長降溫，更加深了這種憂慮。

亞洲經濟增長逐漸放緩，尤其是中國下半年經濟增長可能將大幅放緩至5%以下，中國在疫情防控上的清零政策令投資和消費承壓，第四季經濟活動面臨下行風險。不過，相對於MSCI全球指數，MSCI亞洲（日本除外）估值仍然具吸引力，中國高收益房企債的波動應不至於蔓延，同時有關可持續發展和科技的長期增長主題仍在持續上行。

仍看好「亞洲重啟和再通膨」主題

瑞銀財富管理整體對亞洲風險資產普遍持看好觀點，但必須審選並聚焦於可受惠經濟重啟進程和受政策支持的行業和市場，因此仍看好「亞洲重啟和再通膨」主題、內地的綠色科技、網路安全和5G行業，同時看好台灣和馬來西亞。另外，我們在全球投資組合中也繼續看好日本。

基於促進「共同富裕」相關措施及依照現有和潛在監管變化所做的營運調整，下調新經濟行業近期和中期的企業盈利預測，在基準情景下新經濟行業的估值可能從當前水準進一步下跌5%，以反映企業盈利前景下調。

亞洲（日本除外）股票將能繼續上行，不預期2013年聯儲局退市的恐慌將會重演，但預期美國長期利率將在未來3至6個月上升。瑞銀預期，今、明兩年企業盈利分別增長29.6%及11.7%，加上估值吸引，料能為亞股提供支撐。

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