塔利班高層稱會恢復死刑 或准阿富汗人影相拍片

塔利班於阿富汗建立新政權，塔利班創辦人之一、執掌監獄事務的官員圖拉比接受美媒採訪時表示，塔利班會恢復死刑和斬手刑罰，仍在考慮會否公開處刑。圖拉比表示倘公開處刑，塔利班將會准許阿富汗人影相拍片以作震懾。

塔利班承諾解決人權問題 但提出一項要求 【下一頁】

塔利班對上一次掌權時，曾因在體育場内公開執行死刑而備受批評。圖拉比（Mullah Nooruddin Turabi）周四（23日）接受美媒採訪時，表示塔利班已作出改變（changed from the past）。

圖拉比稱塔利班將恢復死刑及斬手刑罰，但表示内閣將會制定政府，決定會否公開行刑。

據悉，塔利班對上一次掌權時，通常是私下進行刑事審訊，一般都是由伊斯蘭神職人員作決定。但圖拉比指現時將會交由法官審判，也會任命女性為法官。

美軍承認炸錯阿富汗目標 致10平民無辜身亡 【下一頁】

圖拉比反駁外界經常批評他們在體育場行刑的做法，但塔利班卻從未批評過外界的法律及刑罰。他強調塔利班將遵循伊斯蘭教法，因應可蘭經來制定法律。

圖拉比又表示，塔利班將會允許阿富汗人使用電視、電話和拍攝相片影片。他形容這些是人民的需要，稱塔利班將媒體視為傳播信息的一種方式。

他補充指如果塔利班決定公開處刑，將會准許阿富汗民眾觀刑時影相或拍片，希望透過傳播這些媒體來達到震懾的效果。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲