【華為新機】華為Nova 9系列僅支援4G網絡　Pro版本支100W有線快充

華為在美國5G芯片供貨禁令的影響下，昨日（23日）舉行新品發布會，發布全新華爲中高階手機Nova 9和Nova 9 Pro。惟兩機款僅支援4G網絡。

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華爲Nova 9和Nova 9 Pro在外觀上均繼承了前上一代的設計，分別採用6.57和6.72吋的OLED屏幕，解像度為FHD+，並分別支援120Hz畫面更新率和300Hz觸控更新率。兩機款均搭載Snapdragon 778G 4G芯片。

值得一提的是，Nova 9 pro配備4,000mAh電池，更可支援高達100W有線快充。

相機方面，Nova 9和Nova 9 pro的相機均搭載3200萬像素前鏡頭，主相機則搭載5000萬像素鏡頭、800萬像素超廣角鏡與200萬像素景深鏡頭，以及200萬像素微距鏡頭。而Nova 9 Pro更額外搭配一組3200萬像素超廣角鏡頭。

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兩款華為Nova 9系列新機均於昨日（23日）起開始在內地預售，預計在9月29日正式出貨。華為Nova 9系列均提供8+128 GB 和8+256 GB兩個配置，Nova 9售價分別為人民幣 2,699 （約3,250港元）和 2,999 （約3,614港元）。而Nova 9 Pro則售人民幣3,499 （4,215港元）和 3,899 元（4,697港元）。

責任編輯：何子澄