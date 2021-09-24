【新冠疫苗】荷蘭12歲男童冀探病重祖母 入稟告反打針父親

為防止新冠肺炎病毒傳播，荷蘭已開放12至17歲青少年接種，惟需父母同意。荷蘭一名12歲男童因想探望患癌症末期祖母，希望接種新冠疫苗，惟遭不支持疫苗的父親反對，遂循法律途徑解決。荷蘭法院近日判決男童勝訴，指男童接種後的利益較父親的憂慮更重要。

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荷蘭格羅寧根市（Groningen）1名12歲男童，因希望探望患有肺癌的祖母而有意接種疫苗，但被不支持疫苗的父親反對。男童就事件入稟當地法院，格羅寧根市法院近日判決男童勝訴，可以不理會父親反對，接種疫苗。

法庭文件顯示，男童希望盡可能陪伴祖母，因祖母患有末期肺癌，並且已出現轉移，即處於生命的最後階段。法官特龍普（Bart Tromp）表示，男童應立即接種疫苗，因為接種的利益較父親的擔憂更重要。

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男童父親認為，新冠疫苗仍處於測試階段，會影響生殖器官，特龍普反駁指論點沒有科學根據，並指兒童染疫雖不太可能發展至重症，但存在長期後遺症風險。特龍普表示，男童接種疫苗後感染他人風險亦較低。

據悉，男童母親支持法院判決，夫妻二人已經離婚，妻子到場旁聽支持兒子。荷蘭規定，假如父母無法就子女接種疫苗達成共識，法官可仲裁接種是否符合子女的利益。

責任編輯：李俊儀