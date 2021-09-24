▲ 【新股IPO】德勤：香港首三季集資規模失落三甲 年底前未見第二上市公司再回流

香港新股市場未見活躍，德勤輕微下調香港新股市場2021年全年預測，預期今年全年約有110至120隻新股上市，集資規模近4000億元，而對上一季度預測的上市新股數量為130間，集資規模超過4000億。

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德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，目前最大的不確定性一定是監管，會影響很多公司的上市進程，在評估香港全年集資規模時，已經考慮了相關因素。他預期，香港第四季度仍然會有數間集資規模較大的公司上市，不過因美股中概股估值下跌嚴重，較高峰有五成左右的跌幅，暫未見第四季度有第二上市的公司回流。

他又指，香港仍然有機會衝擊集資規模前三位，不過挑戰性較大。德勤預計，至2021年9月底，香港將會有73隻新股上市，融資規模達2885億港元。

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今年前三季度，納斯達克交易所和紐約證券交易所繼續佔據環球融資規模排行第一、第二位。當中，納斯達克首三季合共有267隻新股上市，融資規模達5330億港元；紐交所首三季合共有88隻新股上市，融資規模達3798億港元。而受中電信回A帶動，上海證券交易所排名上升至第三。

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記者：梁安琪