▲ 【阿里巴巴9988】阿里禁售期前協議轉讓芒果超媒5%持股 不足一年虧損23億人幣

阿里巴巴 （09988） 入股芒果超媒（深：300413）不足一年，便在鎖定期前轉讓股份，虧損約23億元人幣。芒果超媒發公告稱，董事會審議通過《關於因杭州阿里創業投資有限公司擬協議轉讓股份豁免其履行股份鎖定相關承諾義務的議案》，杭州阿里創投擬將其所持9364.78萬股，佔總股本5.01%進行協議轉讓，協議轉讓完成後，阿里創投將不再持有芒果超媒。

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阿里創投去年通過協議轉讓方式，以62億元入股芒果超媒，當持每股受讓價為66.23元人民幣。截至9月23日收市，芒果超媒報41.31元人民幣，較阿里創投入股價下跌37.6%。若阿里創投以有關價格出售，意味虧損約23億元人民幣。

根據轉讓協議，杭州阿里承諾12個月鎖定期，原定於今年12月26日結束。

若阿里創投以協議方式成功轉讓其5.01%芒果超媒股份，湖南廣電旗下的芒果傳媒及中移動 （00941） 旗下的中移資本，將成為芒果超媒股權逾5%的兩大股東。

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