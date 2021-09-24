  • 31°C
香港時間 : 2021924日 (五) 14:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輝瑞疫苗】歐盟擬10月初決定 是否開打加強劑

環球社會熱點 13:33 2021/09/24

分享：

全球新冠肺炎疫情受變種病毒威脅，不少國家已開始安排民眾接種疫苗加強劑。《路透杜》報稱，歐洲藥品管理局（EMA）預計將在10月初，決定是否批准歐盟民眾打加強劑。

【輝瑞疫苗】美FDA授權長者及高危群體打加強劑 【下一頁】

路透杜引述消息人士指出，EMA估計會在10月初就加強劑作出首個決定。EMA早於9月初表示，已接獲及開始審核輝瑞疫苗提交，關於16歲以上人士接種完成後半年打加強劑的數據。美國Moderna疫苗預定同在9月，提交加強劑數據。

不過，歐洲疾病預防控制中心（CDC）早前表明，暫時未有急切需要為完成接種的普通民眾打加強劑，並稱可能只有免疫系統嚴重被削弱的民眾會在首階段有接種需要。

德國停止補貼未打疫苗民眾 稱對納稅人唔公平 【下一頁】

多個歐盟成員國早在EMA建議出爐前，已開始讓民眾打加強劑。德國9月起為長者及高危人士接種疫苗加強劑；法國宣布9月中為80歲以上老人和免疫系統極其脆弱的高風險人士接種加強劑。

美國CDC亦在周四（23日）宣布，建議65歲以上人士及重症高危族群可以接種加強劑，但否決食品及藥物管理局（FDA）建議包括醫護、教師及懲教人員等於高風險環境工作者，接種輝瑞疫苗作加強劑。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

紐約禁無打疫苗者堂食 巴西總統街邊食Pizza
2021/09/21
紐約禁無打疫苗者堂食 巴西總統街邊食Pizza
【強生疫苗】打加強劑有效率升至94% 抗體可增12倍
2021/09/22
【強生疫苗】打加強劑有效率升至94% 抗體可增12倍
【輝瑞疫苗】拜登加碼向貧國捐5億劑 促富國出一分力
2021/09/23
【輝瑞疫苗】拜登加碼向貧國捐5億劑 促富國出一分力
【新冠疫苗】英放寬旅遊遭轟歧視 印度非洲打完針無免隔離
2021/09/23
【新冠疫苗】英放寬旅遊遭轟歧視 印度非洲打完針無免隔離
阿斯利康疫苗研發者：新冠肺炎料變普通感冒
今日
阿斯利康疫苗研發者：新冠肺炎料變普通感冒

你可能感興趣

紐約禁無打疫苗者堂食 巴西總統街邊食Pizza
15:27 2021/09/21
紐約禁無打疫苗者堂食 巴西總統街邊食Pizza
【強生疫苗】打加強劑有效率升至94% 抗體可增12倍
12:48 2021/09/22
【強生疫苗】打加強劑有效率升至94% 抗體可增12倍
【輝瑞疫苗】拜登加碼向貧國捐5億劑 促富國出一分力
16:10 2021/09/23
【輝瑞疫苗】拜登加碼向貧國捐5億劑 促富國出一分力
疫情 疫苗 新冠肺炎疫情 歐盟 輝瑞 歐洲 美國

上一篇文章

多重危機阻礙供應鏈 英國最缺咩商品?

下一篇文章

【Bitcoin】Twitter准用比特幣打賞 暫僅限iOS用戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新加坡疫情】再增1457宗確診 創單日新高
【新加坡疫情】再增1457宗確診 創單日新高
約翰遜呼籲法國控制情緒 用法文求馬克龍放過
約翰遜呼籲法國控制情緒 用法文求馬克龍放過
英百萬家庭捱貴天然氣費 英官拒排除徵暴利稅
英百萬家庭捱貴天然氣費 英官拒排除徵暴利稅
新型冠狀肺炎全球疫情（09月24日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月24日 時間14:00）
澳洲預計聖誕重開邊境 民眾可自由出境旅遊
澳洲預計聖誕重開邊境 民眾可自由出境旅遊
【新冠疫苗】英放寬旅遊遭轟歧視 印度非洲打完針無免隔離
【新冠疫苗】英放寬旅遊遭轟歧視 印度非洲打完針無免隔離