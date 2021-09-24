【輝瑞疫苗】歐盟擬10月初決定 是否開打加強劑

全球新冠肺炎疫情受變種病毒威脅，不少國家已開始安排民眾接種疫苗加強劑。《路透杜》報稱，歐洲藥品管理局（EMA）預計將在10月初，決定是否批准歐盟民眾打加強劑。

【輝瑞疫苗】美FDA授權長者及高危群體打加強劑 【下一頁】

路透杜引述消息人士指出，EMA估計會在10月初就加強劑作出首個決定。EMA早於9月初表示，已接獲及開始審核輝瑞疫苗提交，關於16歲以上人士接種完成後半年打加強劑的數據。美國Moderna疫苗預定同在9月，提交加強劑數據。

不過，歐洲疾病預防控制中心（CDC）早前表明，暫時未有急切需要為完成接種的普通民眾打加強劑，並稱可能只有免疫系統嚴重被削弱的民眾會在首階段有接種需要。

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多個歐盟成員國早在EMA建議出爐前，已開始讓民眾打加強劑。德國9月起為長者及高危人士接種疫苗加強劑；法國宣布9月中為80歲以上老人和免疫系統極其脆弱的高風險人士接種加強劑。

美國CDC亦在周四（23日）宣布，建議65歲以上人士及重症高危族群可以接種加強劑，但否決食品及藥物管理局（FDA）建議包括醫護、教師及懲教人員等於高風險環境工作者，接種輝瑞疫苗作加強劑。

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責任編輯：吳漢培