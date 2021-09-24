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港股反彈不等如轉勢　恒生指數下關看23100點

股市 13:25 2021/09/24

分享：

港股上日反彈後，恒生指數今早輕微低開後走勢反覆，一度轉升未幾再倒跌，未有明確方向。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）提醒投資者，港股反彈不等如轉勢，關鍵支持位在23100點。投資部署如何？立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：儲局加息路綫圖漸明確 內地政策陰霾仍要留神【按此】

Time code

00：00 - 港股焦點速覽　

00：54 - 加息路綫圖明確　美股再上衝

02：33 - 美股升幅已補周初裂口　調整已完

05：59 - 港股上日走勢總結＋北水盤路

06：58 - 港股走勢點睇　北水沽貨啟示

09：28 - 恒大 （03333） 破產並非無可能？

12：30 - 內房股 vs 物管股　誰更值搏？

13：47 - 小米 （01810） 手機再出新系列　利好有限

16：13 - 港股越跌可越買實力藍籌收息股有何選擇？

18：48 - 股票分析：理文化工 （00746） 前景點睇？

20：57 - 股票分析：藥明生物 （02269） 前景點睇？

22：48 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 前景點睇？

24：53 - 港股開市前市況速報

27：12 - ET個股推介：中移動 （00941）

28：25 - 新股IPO：譚仔 （02217） 認購得過嗎？

30：57 - 保誠發新股 vs 富衛美國上市　利好保險股嗎

32：34 - 股票分析：京能清潔能源 （00579） 可以買入嗎？

33：58 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 可以加注嗎？

35：23 - 股票分析：中國電力 （02380） vs　華能國際 （00902）

36：56 - 股票分析：銀娛 （00027） 前景點睇？

39：23 - 如何看內地經濟政策對股市影響

41：17 - 航運股見頂未？東方海外 （00316） 、中遠海控 （01919） vs 太平洋航運 （02343）

40：39 - 美股分析：納指三倍看好ETF（TQQQ.US）前景點睇？

45：31 - 美股分析：SoFi （SOFI.US）前景點睇？

46：29 - 市況弱月供股票是好選擇？

48：55 - 股票分析：永達汽車 （03669） 前景點睇？

49：59 - 港股開市後早段市況速報

53：12 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇市

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