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【訴訟未完】蘋果禁Fortnite於App Store上架　EPIC Games CEO料訴訟將至少持續5年

科技 13:04 2021/09/24

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較早前Apple正式告知Epic，在雙方的官司徹底結束前，都不會允許《要塞英雄》（Fortnite）重回 iOS 和 macOS 上的 App Store。（Epic Games）

蘋果與EPIC Games的訴訟再有新進展，較早前Apple正式告知Epic，在雙方的官司徹底結束前，都不會允許《要塞英雄》（Fortnite）重回iOS和macOS上的App Store。至於Epic Games行政總裁Tim Sweeney預計，訴訟將至少持續5年，意味著iOS及Mac平台玩家有一段時間無法遊玩《要塞英雄》。

【iPhone 13實測】蘋果iPhone 13系列上手玩 攝力大增拍出電影感（多圖）

據EPIC Games行政總裁Tim Sweeney在Twitter上指，Apple 曾表示，只要 Epic 願意遵守App Store相關規範，即可恢復其開發者帳號。但事後對方卻禁止公司的產品在App Store上架，Sweeney認為蘋果仍以傲慢姿態自居，而且並非像公司所說會公平對待所有開發者，而EPIC Games顯然是被刻意打壓。

【Apple】iPhone 13後再有新產品？ 傳蘋果10月發布新一代MacBook Pro

在此之前，法院認為Epic Games事先違反蘋果制訂的App Store使用規範，認為蘋果有權取消對方的開發者身分，並且將App從App Store下架。為案件作出裁決的法官Yvonne Gonzalez Rogers 也裁定 Epic Games 需要為此向蘋果支付至少 360 萬美元（約2,802萬港元）的營運損失。

Tim Sweeney預計Epic Gmaes與蘋果之間的訴訟，至少會維持 5 年之久，意味iOS及Mac平台玩家仍有一段時間無法順利遊玩《要塞英雄》。

【蘋果政策】蘋果iOS 14新私隱政策 影響Facebook客製化廣告精準度

記者：廖淑瑩

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