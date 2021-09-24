【疫市營商】戶戶送調查：65%上班族稱同事聚餐可增進彼此關係　9成人冀獲每日膳食津貼

▲ 戶戶送職場版最新調查顯示， 65%認為同事聚餐是增進彼此關係的重要方式；另近9成受訪員工表示，希望獲得每日膳食津貼，作為提升工作效率的動力。

疫情下更多公司改變了辨公室的工作模式。戶戶送職場版公布最新調查，揭示疫情以來香港工作環境的飲食文化趨勢 。結果顯示， 65%認為同事聚餐是增進彼此關係的重要方式；另近9成受訪員工表示，希望獲得每日膳食津貼，作為提升工作效率的動力。

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調查的主要結果顯示， 由於在家工作的時間增多，超過四分之三(77%)受訪者覺得同事關係較以往疏離，而超過 83%僱員均認同團隊建設對業務成功的重要性。按行業劃分，高達 85%的醫護人員表示同事關係因工作上的防疫安排而變得疏離，比例屬眾行業之冠；銷售、媒體及市場推廣行業的比例則最低(69%)。超過 77%受訪者表示，如同事關係良好，工作效率會較佳，而超過三分之二(68%)受訪者認同，團隊一起午膳後工作氣氛更加愉快，效率亦有所提升。

調查同時指出，超過 65%受訪員工表示希望有更多機會與同事聚餐，因為這有助他們加深認識、建立新的人際關係。與此同時，香港各個行業的員工膳食津貼計劃亦有所不同，三分之一員工表示，在辦公室工作時會有膳食津貼；但只有不足七分之一(13%)的員工在家工作時獲得有關津貼，近四成在新界上班的受訪者表示，在辦公室工作時會有膳食津貼，而九龍及港島上班族的比例則分別為 28%及 33%；醫護、資訊科技及電訊等行業最有可能提供膳食補貼，教育行業的可能性則最低。

員工期望公司增加餐飲選擇及膳食福利

香港的辦公室一族均期望公司能提供多元化的餐飲選擇。近九成受訪員工表示，與交通或健康津貼等其他激勵措施相比，他們更希望獲得每日膳食津貼。而員工最希望辦公室常備的食品包括咖啡(67%)、生果(49%)、汽水(46%)及餅乾(46%)。另43%員工期望額外獲得一天年假作為獎勵，34%員工則希望獲得外賣及生活百貨禮品卡或電子禮品卡。

戶戶送職場版香港及新加坡區主管繆祥表示，公司的工作文化因疫情而出現重大變化，相信與美食有關的創意方案有助於疫情後重建員工之間的關係。他舉例，公司去年重點推出電子禮品卡，讓企業夥伴能夠更加靈活地向遙距工作的員工提供獎勵。隨著員工陸續返回辦公室工作，除電子禮品卡外，戶戶送將繼續推出不同方案，如到會服務、一人份便當等，並為全港僱員制定更具吸引力的膳食津貼計劃。

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責任編輯：蘇穎琪