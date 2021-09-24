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【iPhone 13】iPhone 13系列正式開賣！天峰藍Pro Max版本最高炒價$1400

科技 13:26 2021/09/24

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手機店主表示，今年iPhone手機炒價利潤較以往高，當中iPhone 13 Pro Max天峰藍版本炒價逾1,000港元。

蘋果（Apple）新一代iPhone 13系列今（24日）正式發售，今早Apple store門店已有不少人排隊取機，其他手機店鋪亦有人流出現。有手機店主更表示，今年iPhone手機炒價利潤較以往高，當中iPhone 13 Pro Max天峰藍版本最受消費者歡迎，炒價逾1,000港元！

＜＜【Apple】iPhone 13後再有新產品？　傳蘋果10月發布新一代MacBook Pro 

＜＜【iPhone 13實測】蘋果iPhone 13系列上手玩　攝力大增拍出電影感（多圖）

除了新機功能之外，不少用戶都關注今年新iPhone的炒機情況。先達數碼匯店主阿勇表示，早上9時半至11時半場內人流最多，預計約有2000人，但相較往年人數有所減少。他指出，較多顧客會詢問新顏色版本，或規格較高的iPhone 13 Pro Max，而今年收機的價格利潤更比上一年高，介乎於600至1,000港元。

當中，1TB版本的iPhone 13 Pro Max炒價高達$15,000，較原價高出$1,400。128GB版本iPhone 13 Pro Max炒價達$1,0300，原價為$9,399。至於128GB版本的iPhone 13 Pro，就炒到$9,000，比官方價高出$500。

iPhone 13 Pro Max收機價格：

  天峰藍色 銀色 金色 石墨色
128GB (原價 $9399) 10,300 10,300 10,300 10,300
256GB (原價 $10,199) 11,300 11,300 11,300 11,300
512GB(原價 $11,899) 13,000 13,000 13,000 13,000
1TB　 (原價 $13,599) 15,000 15,000 15,000 15,000

iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max今早開賣情況：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

本報記者早前也曾進行iPad 9及iPad mini 6實測，有興趣的讀者可按【下一頁

 

記者：李寶如

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