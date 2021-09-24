【iPhone 13】iPhone 13系列正式開賣！天峰藍Pro Max版本最高炒價$1400

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蘋果（Apple）新一代iPhone 13系列今（24日）正式發售，今早Apple store門店已有不少人排隊取機，其他手機店鋪亦有人流出現。有手機店主更表示，今年iPhone手機炒價利潤較以往高，當中iPhone 13 Pro Max天峰藍版本最受消費者歡迎，炒價逾1,000港元！
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除了新機功能之外，不少用戶都關注今年新iPhone的炒機情況。先達數碼匯店主阿勇表示，早上9時半至11時半場內人流最多，預計約有2000人，但相較往年人數有所減少。他指出，較多顧客會詢問新顏色版本，或規格較高的iPhone 13 Pro Max，而今年收機的價格利潤更比上一年高，介乎於600至1,000港元。
當中，1TB版本的iPhone 13 Pro Max炒價高達$15,000，較原價高出$1,400。128GB版本iPhone 13 Pro Max炒價達$1,0300，原價為$9,399。至於128GB版本的iPhone 13 Pro，就炒到$9,000，比官方價高出$500。
iPhone 13 Pro Max收機價格：
|天峰藍色
|銀色
|金色
|石墨色
|128GB (原價 $9399)
|10,300
|10,300
|10,300
|10,300
|256GB (原價 $10,199)
|11,300
|11,300
|11,300
|11,300
|512GB(原價 $11,899)
|13,000
|13,000
|13,000
|13,000
|1TB (原價 $13,599)
|15,000
|15,000
|15,000
|15,000
iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max今早開賣情況：
本報記者早前也曾進行iPad 9及iPad mini 6實測，有興趣的讀者可按【下一頁】
記者：李寶如