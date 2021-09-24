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多重危機阻礙供應鏈 英國最缺咩商品?

環球社會熱點 13:47 2021/09/24

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英國天然氣價格飆升 、憂慮新冠肺炎疫情反彈以及貨車司機人手不足，導致英國不少商店出現供應鏈中斷。英國首相約翰遜早前已表明，難保當地今年有正常聖誕。有專家亦指，英國經濟受到多種因素干擾，正處於危機之中。

天然氣價或持續高企 英國為最壞打算作準備 【下一頁】

  • 英國面臨什麼危機？

英國貨車司機人手不足，出現多達10萬名貨車司機空缺，能源成本飆升增加食品生產及物流成本，導致超市、餐廳及酒店出現供應問題，部分連鎖商店甚至需要暫停關閉、餐廳需要把部分食物下架。

  • 英國目前缺少什麼？

食物

能源短缺導致其他行業產生連鎖反應，尤其是天然氣價格颷升，影響到副產品商業用二氧化碳的產量。

二氧化碳在食品供應鏈中十分重要，特別包裝及肉類生產方面，二氧化碳注入肉類及沙律包裝可抑制細菌生長，將牛扒等產品保質期延長5日。因此，化肥廠關閉對食品行業產生連鎖反應，業界人士指，食品供應及勞工短缺或影響聖誕節火雞供應。

食品及飲料聯會行政總裁賴特（Ian Wright）指， 未來幾天可能會出現家禽、豬肉及烘焙產品短缺。英國最大的麵包製造商之一Warburtons宣佈，因為二氧化碳短缺，決定停止旗下一半工廠的鬆餅生產。

英國面臨以下食品短缺：

 

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英國商舖恐供應短缺持續 提前開賣聖誕商品 【下一頁】

英國其餘短缺商品

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責任編輯：郭麗明

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