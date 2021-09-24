美國駐海地特使辭職 不滿拜登政府驅逐難民

美國政府下令驅逐過萬名湧入德州的海地難民，安排多班專機遣返他們回國，邊境巡邏隊人員騎馬執鞭驅逐難民。美國駐海地特使富特上月未夠3個月就宣布辭職，表達對拜登政府驅逐難民方式的不滿。

黨友轟拜登對難民差過奴隸「你同特朗普無分別」 【下一頁】

富特（Daniel Foote）7月才被任命為駐海地特使，他周三（22日）去信美國國務卿布林肯（Antony Blinken）請辭，並於翌日公開信件内容。

海地為西半球最貧窮的國家，近期經歷總統遭遇暗殺、幫派暴力和地震等事件衝擊。富特於信中形容海地這個國家已陷入崩潰狀態，無法支援大批遭到遣返的海地難民。

富特批評美國政府驅逐數千海地難民及非法移民的做法不人道、適得其反，稱他不願意與政府的決定有聯繫。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）證實，富特周三已向布林肯提交辭呈。普賴斯批評富特在任期間無利用充分機會提出對難民問題的憂慮，只是選擇辭職，並錯誤描述他辭職的情況。

普賴斯強調華府致維護海地的長期福祉，並為遣返回國的非法移民提供即時協助。

美國驅逐德州邊境海地難民 邊防人員騎馬執鞭捱轟 【下一頁】

在上周六（18日）的高峰期，一共約有1.5萬名難民逗留在德州德爾里奧（Del Rio）難民營。根據航班追蹤網站及相關人士，美國政府周四（23日）最少安排4班機將難民遣返回海地。

美國國土安全部官員表示，美國截至周四已將1,400多人由難民營遣返回海地，並將超過3,200人由難民營轉移至他處。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲