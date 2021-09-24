【疫市營商】PayMe今年首7個月P2M交易數目增一倍　3招成致勝關鍵（有片）

電子支付盛行，尤以在電子消費券帶動下，愈來愈多人嘗試使用電子錢包。PayMe雖然不是發放電子消費券的4間營辦商之一，但背靠數據和銀行級別的保安系統。其更設計了自家角色PayMeow，以及藉明星效應進行宣傳，一度成為城中的熱門話題。

滙豐PayMe主管Dharini Kannan Hemant接受本報專訪時，分享了PayMeow的創作理念，源於港人喜歡貓，貓更有招財的意思，便選擇這個形象代表PayMe。

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今個首7個月的個人對商戶（P2M）交易數目，按年增加超過一倍。PayMe要提高用戶數目和交易量，有什麽方法？她提出了三個策略：

1. 提供簡單易明的用戶體驗

她將向這個方向研究並推出新功能，更透露，農曆新年時將有很多新功能推出。

2. 繼續引入新的商戶

引入新商戶以擴大PayMe的商戶網絡，並繼續推出新方法加強商戶和個人客戶的連結，吸引商戶和個人用戶使用該系統。

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3. 持續推出新的增值功能

新增值功能，以為商戶和個人用戶帶來切合所需的服務。她稱，過去數年一直不斷擴展不同的商戶層面，商戶數量已增至過萬商戶，包括小商戶及大商戶，以及一些受歡迎的大型品牌。

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記者：馬意文