今日推介中國電力｜分析昆侖能源、四環醫藥、信義光能、中生製藥、新特能源最新部署（立即觀看，附Time code）

恒生指數中午收報24504點，跌6點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國電力 （02380） ，另亦會分析昆侖能源 （00135） 、四環醫藥 （00460） 、信義光能 （00968） 、中生製藥 （01177） 、新特能源 （01799） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00:00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02:20 – 昆侖能源 （00135） 或下試7.2元區

04:00 – 四環醫藥 （00460） 企穩2.04元上才好

06:45 – 信義光能 （00968） 要守15.00元

08:18 – 中生製藥 （01177） 宜守6.00元區

10:15 – 新特能源 （01799） 上破23.20元始好

12:15 – 中國電力 （02380） 火中取粟

14:15 – 推介股表現記錄

14:57 – 過去7日解答問題記錄

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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