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今日推介中國電力｜分析昆侖能源、四環醫藥、信義光能、中生製藥、新特能源最新部署（立即觀看，附Time code）

股市 13:00 2021/09/24

分享：

恒生指數中午收報24504點，跌6點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國電力 （02380） ，另亦會分析昆侖能源 （00135） 、四環醫藥 （00460） 、信義光能 （00968） 、中生製藥 （01177） 、新特能源 （01799） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code

00:00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02:20 – 昆侖能源 （00135） 或下試7.2元區

04:00 – 四環醫藥 （00460） 企穩2.04元上才好

06:45 – 信義光能 （00968） 要守15.00元

08:18 – 中生製藥 （01177） 宜守6.00元區

10:15 – 新特能源 （01799） 上破23.20元始好

12:15 – 中國電力 （02380） 火中取粟

14:15 – 推介股表現記錄

14:57 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

*重溫今早HKET「財經台」節目*

早上11時55分【ET午市精點】恒指半日走勢反覆 恒大境外債息關鍵時刻：【按此】

早上9時《ET開市直擊》儲局加息路綫圖漸明確　內地政策陰霾仍要留神【按此】

早上7時《ET財經早點1分鐘》美股大升 納指重上15000關 【按此】

港股 中國電力（02380） 昆侖能源（00135） 四環醫藥（00460） 信義光能（00968） 中國生物製藥（01177） 新特能源（01799） 石鏡泉
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