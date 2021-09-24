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【咖啡ESG】Blue Bottle Coffee承諾2024年碳中和　今年內半數美國咖啡店零廢經營

商業 12:30 2021/09/24

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Blue Bottle Coffee承諾2024年實現碳中和。（Blue Bottle Coffee提供圖片）

Blue Bottle Coffee承諾2024年實現碳中和，廣泛覆蓋品牌包括美國和亞洲的業務、從咖啡和材料採購，到消費者體驗及最終處置產品和包裝過程所衍生的溫室氣體排放。

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在咖啡及材料採購方面，Blue Bottle承諾幫助擴大再生農業的規模，而且作出多年承諾，購買首批高質量、由Carbon by Indigo註冊認證的可用農業碳信用額，以支持美國農民從傳統做法轉向更有益的農業。在過去一年，Blue Bottle亦已為美國及日本當地部分咖啡店和其中一個生產基地購買可再生能源證書，成功減少了由用電產生的溫室氣體排放。

Blue Bottle亦有望在 2021 年底前實現半數美國咖啡店零廢經營，目標到 2023 年覆蓋所有美國咖啡店。位於美國紐奧良的傑克森廣場（Jackson Square）於今年春季開業，實行零廢經營，首月就達到了 98% 的分流率，成功把原本需要輸往堆填區的廢物轉移。Blue Bottle更計劃於2022 年將零廢經營模式擴展到美國生產基地，並於亞洲開始實施。

除此之外，Blue Bottle一直在美國咖啡店免費提供燕麥奶選項。於今年6月，位於北加州和南加州的試業咖啡店更將店內及遙距牛奶飲料訂單默認設置轉為燕麥奶，令店內的牛奶使用量減少8%。

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責任編輯：葉泳珊

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