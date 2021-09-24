【Bitcoin】Twitter准用比特幣打賞 暫僅限iOS用戶

近年Bitcoin（比特幣）認受性增加，愈來愈多平台允許以Bitcoin支付。網上社交平台Twitter宣布，允許用戶用Bitcoin打賞內容創作者，但目前功能僅支援iOS用戶。Twitter表示，Bitcoin令銀行服務不足地區民眾亦能參與打賞。

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Twitter周四（23日）宣布，即日起允許用戶使用Bitcoin支持心儀的創作者。Twitter將在本周內，啟用所有iOS設備的相關功能，並在未來數周內把功能開放予安卓（Android）用戶。電子錢包Strike協助提供Bitcoin打賞服務，Twitter會即時通知創作者收到Bitcoin，創作者可發送表情符號向打賞用戶表示感謝。

Twitter創作內容貨幣化主管克勞福德（Esther Crawford）表示，銀行服務不足地區的民眾以往或無法參與打賞活動，新增Bitcoin是最好的解決方法之一。據悉，Twitter在今年5月已開始測試相關功能，Twitter行政總裁多爾西曾於6月表示，公司支援Bitcoin打賞只是時間問題。

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另外，Twitter又表示，正研究認證及展示用戶聲稱擁有的非同質化代幣（NFT）收藏。公司發言人表示，NFT認證將以徽章形式呈現，會顯示在用戶個人資料圖片上，認證用戶擁有的NFT收藏真實性。

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責任編輯：李俊儀