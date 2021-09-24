▲ 【iPhone 13】蘋果iPhone 13今開賣 iPhone 13 Pro Max 炒價最高逾1.5萬元、每倍水位1800元

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蘋果（美：AAPL）iPhone 13今日開賣，上周五預訂的果迷最快今日可以拎機。每次新 iPhone 推出後，能否炒得起都是焦點之一。根據網上資料，iPhone 13 Pro Max 1T型號的先達回收價最高，新色天峰藍及金色回收價達1.5萬元，即水位逾1400元。著名 Apple 分析師郭明錤此前發表報告指，iPhone 13 Pro 和iPhone 13 Pro Max 貨源將缺貨至11月，或見炒風。

型號 儲存容量 官網售價（元） 天峰藍 金色 白色 黑色 iPhone 13 Pro 128GB 8499 9100 9100 9100 9100 256GB 9299 9900 10000 10000 10000 512GB 10999 1TB 12699 iPhone 13 Pro Max 128GB 9399 10300 10300 10000 10000 256GB 10199 11350 11350 11350 11350 512GB 11899 13000 13100 13100 13100 1TB 13599 15400 15400 15400 15400

（綜合網上資料）

根據網上流傳的先達回收價，iPhone 13 Pro Max 1T型號的天峰藍色及金色回收購達1.5萬元，較官網售價高1401元；而天峰藍色及金色的512GB型號亦逾1200元水位，但128GB型號的水位不足千元。

另外，細機iPhone 13 Pro亦未見明顯炒風，天峰藍色及金色的水位亦600元至700元。

郭明錤此前料iPhone 13 Pro Max或有炒風

著名 Apple 分析師郭明錤此前指出，iPhone 13 系列的預購數量比 iPhone 12 系列高，而 iPhone 13 Pro 和 Pro Max 預購數量又明顯較高。他指，iPhone 13 在中國開放預購僅 3 分鐘，粉紅色 iPhone 13 就售罄；上海地區天峰藍色 iPhone 13 Pro 也在 10 分鐘內在首發日無貨；香港也要10月尾才能收貨，因此估計iPhone 13 Pro Max在首日的炒賣市場仍有一定吸引力。

他又指，雖然 iPhone 13 Pro供貨量比 iPhone 12 Pro高，但預購售罄的情況看來，iPhone 13 Pro 和 Pro Max 將會短缺至11月。

▲ iPhone 13開賣

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