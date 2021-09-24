【iPhone 13】蘋果iPhone 13今開賣　Pro Max天峰藍炒價最高逾1.5萬元、水位高達1800元

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先達回收價
蘋果（美：AAPL）iPhone 13今日開賣，上周五預訂的果迷最快今日可以拎機。每次新 iPhone 推出後，能否炒得起都是焦點之一。根據網上資料，iPhone 13 Pro Max 1T型號的先達回收價最高，新色天峰藍及金色回收價達1.5萬元，即水位逾1800元。著名 Apple 分析師郭明錤此前發表報告指，iPhone 13 Pro 和iPhone 13 Pro Max 貨源將缺貨至11月，或見炒風。
|型號
|儲存容量
|官網售價（元）
|天峰藍
|金色
|白色
|黑色
|iPhone 13 Pro
|128GB
|8499
|9050
|9050
|9050
|9050
|256GB
|9299
|9450
|9700
|9700
|9700
|512GB
|10999
|11200
|11200
|11200
|11200
|1TB
|12699
|12999
|12999
|12999
|12999
|iPhone 13 Pro Max
|128GB
|9399
|10250
|10250
|10250
|10250
|256GB
|10199
|11250
|11350
|11350
|11350
|512GB
|11899
|12800
|12800
|12800
|12800
|1TB
|13599
|15400
|15400
|15400
|15400
（綜合網上資料）
根據網上流傳的先達回收價，iPhone 13 Pro Max 1TB型號的天峰藍色及金色回收購逾1.5萬元，較官網售價高1801元。不過，截至下午3時45分，大部分型號的回收價較上午回落，以而天峰藍色及金色的512GB型號為例，今早水位達1100元，但目前已收窄至約900元。
另外，細機iPhone 13 Pro亦未見明顯炒風，天峰藍色及金色的水位從上午的600元至700元，回落至400元至500元，而1TB的iPhone 13 Pro的回收價更與官網售價相同。
郭明錤此前料iPhone 13 Pro Max或有炒風
著名 Apple 分析師郭明錤此前指出，iPhone 13 系列的預購數量比 iPhone 12 系列高，而 iPhone 13 Pro 和 Pro Max 預購數量又明顯較高。他指，iPhone 13 在中國開放預購僅 3 分鐘，粉紅色 iPhone 13 就售罄；上海地區天峰藍色 iPhone 13 Pro 也在 10 分鐘內在首發日無貨；香港也要10月尾才能收貨，因此估計iPhone 13 Pro Max在首日的炒賣市場仍有一定吸引力。
他又指，雖然 iPhone 13 Pro供貨量比 iPhone 12 Pro高，但預購售罄的情況看來，iPhone 13 Pro 和 Pro Max 將會短缺至11月。
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