▲ 【前海鐵路】陳茂波獨家專訪：前海鐵路部署或涉明日大嶼規劃

早前傳出港府擬在10月《施政報告》提及連接前海至洪水橋鐵路，與港鐵公司 （00066） 的北環綫延伸。財政司司長陳茂波接受本報獨家專訪時稱，前海鐵路最新構思較2014年擱置的「千億鐵路」港深西部快速軌道，有明顯簡化，會否如7年前構思連接至赤鱲角機場，將涉及明日大嶼規劃部署。

陳茂波指出，最新十四五規劃下，香港、深圳的經濟合作時移勢易，前海擴區後重點在金融、創科、專業服務、青年人北上就業創業4個層面，可以想像將來人流大增。

陳茂波：恒大不會引發香港金融系統風險，可見【下一頁】

陳茂波稱，2014年方案前海鐵路由深圳寶安機場連接至前海，再經西部通道連接洪水橋至香港赤鱲角機場，當時港府分析認為不划算，而最新構思會簡化到前海至洪水橋，而有關走線已可連接深圳、香港現有鐵路網規劃，並且配合香港北面邊境區域發展。

他更指出，前海鐵路方案長遠是否連至機場，會與明日大嶼布局關連，

（明日大嶼和新鐵路）計劃除了提供土地建屋外，還打通香港整個西面交通，形成一個環形的鐵路基建網絡

陳茂波獨家專訪詳細內容，可閱：

洪水橋前海鐵路 非港深西部鐵路翻版

公眾利益為重 增土地「應收則收」

港倘推「共富」 首要解決產業單一住屋

今年私樓土地供應 「不止達標還超標」

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