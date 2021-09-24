【前海鐵路】陳茂波獨家專訪：前海鐵路部署或涉明日大嶼規劃

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早前傳出港府擬在10月《施政報告》提及連接前海至洪水橋鐵路，與港鐵公司 （00066） 的北環綫延伸。財政司司長陳茂波接受本報獨家專訪時稱，前海鐵路最新構思較2014年擱置的「千億鐵路」港深西部快速軌道，有明顯簡化，會否如7年前構思連接至赤鱲角機場，將涉及明日大嶼規劃部署。
陳茂波指出，最新十四五規劃下，香港、深圳的經濟合作時移勢易，前海擴區後重點在金融、創科、專業服務、青年人北上就業創業4個層面，可以想像將來人流大增。
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陳茂波稱，2014年方案前海鐵路由深圳寶安機場連接至前海，再經西部通道連接洪水橋至香港赤鱲角機場，當時港府分析認為不划算，而最新構思會簡化到前海至洪水橋，而有關走線已可連接深圳、香港現有鐵路網規劃，並且配合香港北面邊境區域發展。
他更指出，前海鐵路方案長遠是否連至機場，會與明日大嶼布局關連，
（明日大嶼和新鐵路）計劃除了提供土地建屋外，還打通香港整個西面交通，形成一個環形的鐵路基建網絡
陳茂波獨家專訪詳細內容，可閱：
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