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【恒大3333】花旗：即使恒大有秩序重組　內房價格及中國經濟也會走弱

股市 11:57 2021/09/24

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【恒大3333】花旗：即使恒大有秩序重組　內房價格及中國經濟也會走弱

恒大 （03333） 仍未支付境外債券到期利息，花旗認為，即使恒大有秩序重組，內地房地產價格也會走弱，拖低中國經濟增長。花旗指，恒大重組最有可能的結果是，由另一公司接手恒大，壞帳則會留在銀行的資產負債表上，無須以市價計算，其他內房企業的監管壓力或有所紓緩。

市場如何看恒大危機及影響？

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恒大汽車被指欠薪及拖欠供應商，詳見【下一頁】

花旗稱，雖然政府可能通過措施，以紓緩恒大減價賣樓對房價下滑的衝擊，但價格調控的成效一般不高，最後結果可能是樓市成交劇減，恒大積壓的樓盤可能會影響樓市一段長時間。

現時房地產佔中國經濟增長約三成，這意味在疫情及信貸額度減少等其他不利因素衝擊下，中國經濟增長會進一步放慢。

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