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【疫市營商】咖啡文化普及　家用咖啡機疫下銷售增2成

商業 11:43 2021/09/24

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隨著愈來愈多人愛喝咖啡，帶動咖啡或其周邊產品需求增加，加上大眾對咖啡的要求提升，高端咖啡及器具有價有市。

近年愈來愈多人愛喝咖啡，帶動咖啡或周邊器品需求增加。有售賣咖啡豆、咖啡機及陶瓷咖啡杯的企業均指，銷情持續錄增長，加上大眾對咖啡的要求提升，願花費於高端咖啡及器具，看好市場仍有一定發展潛力。

【疫下商機】精品咖啡有市場　港人願意付高價飲有質素咖啡

有售賣咖啡豆及咖啡機的奧美咖啡有限公司經理崔先生表示，疫情爆發初期批發業務明顯受影響，但隨着市民重新外出消費及Staycation興起，均帶動酒店及個別高級餐廳對採購咖啡或咖啡機的需求增，目前整體生意回復超過5成。

崔分享，市面上咖啡店愈開愈多，對咖啡機的需求持續；另一方面，隨著企業員工重返工作崗位，亦帶動辦公室對咖啡機需求增加。至於家用咖啡機方面，在疫下的銷售亦增１至２成銷售。他透露，消費者追求有質素生活品味產品，願花費於高端咖啡器具，約３萬元咖啡機亦有價有市，看好市場未來發展潛力。

有售自家咖啡豆兼自設咖啡店的品牌The Coffee Academics高級業務發展經理楊先生則指出，愈來愈多人「識飲」咖啡，對咖啡要求亦漸提高，約300元的咖啡膠囊或咖啡豆變得更暢銷，平均單價比以往提升。

雖然該企B2B生意只佔整體生意四分之一，但他認為B2B市場生意及需求穩定，加上有見精品咖啡興起，故未來亦希望加大力度拓展B2B業務。「現時產能被自家咖啡店填滿，故將會在本港增設廠房烘焙咖啡豆，冀進一步擴大產能，以供應予其他餐廳或咖啡店」。

有生產陶瓷咖啡杯的品牌LOVERAMICS，其總經理李家衍亦表示，以往8成銷售都源於咖啡廳及餐廳，雖然有關領域銷情一度受影響，但去年B2C銷售明顯大增，網店及實體店生意按年共升６成。雖然現時增長回落，但咖啡文化普及，料今年銷售亦按年升２成。此外，隨著歐美咖啡廳開始活躍，他預期B2B需求將持續增加，料可帶動品牌明年整體銷售增３成，看好行業規模將持續擴大。

【疫下商機】咖啡店單靠打卡難生存　本地品牌如何迎戰？

記者：蘇穎琪

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