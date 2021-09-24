▲ 【恒大3333】陳茂波獨家專訪：恒大不會引發香港金融系統風險

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中國恒大 （03333） 能否如期支付到期美元債券利息存疑之際，財政司司長陳茂波接受本報獨家專訪時稱，香港監管機構一直有留意恒大傳聞，並為銀行體系、股市進行壓力測試，有信心恒大引發香港金融系統性風險很低。

投資者一方面要管理自己風險，也要對香港市場運作、穩定性有信心，不用亂了方寸。

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外界憂慮恒大一旦違約，將波及其他內房、內銀，以至境外債券投資者。陳茂波列舉銀行體系、證券市場數據，認為香港金融穩定受恒大事件衝擊不大。

他舉例，香港銀行體系借款予內地相關企業的佔比，佔銀行資產約16%左右，單計內房企業比例更低，而且大多有抵押品保障。證券層面，陳茂波指券商對恒大的風險承擔不多，即使在9月20日港股大跌市，同日股市依然吸資7億元，而整體淡倉佔大市比例也只有1.2%。

未有迹象恒大會牽連其他內房股的情況，目前來說，不會對我們引起系統性風險。

陳茂波亦指，恒大債券在香港只能售予機構投資者或專業投資者，「曾有人擔心會否出現雷曼（迷債）情況，有散戶苦主，（恒大事件）不可同日而語」。

陳茂波獨家專訪詳細內容，可閱：

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記者：麥德銘、謝智聰

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