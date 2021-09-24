歐盟將要求電子設備充電器改用Type-C 遭Apple反對

歐盟委員會周四（23日）提出新法案，將要求所有電子設備充電器統一採用Type-C接口，以簡化充電設備。但Apple（蘋果）旗下多項智能產品均使用Lightning插頭，倘歐盟新法案通過，Apple料要放棄Lightning插頭。

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歐盟委員會的新法案，要求所有在歐盟地區銷售的智能電話、平板電腦、相機等小型電子設備，都必須配備Type-C接口充電器。歐盟表示，新法案希望鼓勵消費者購買新電子設備時可重覆使用現有充電器，從而減少造成浪費。

根據歐盟委員會2019年的研究數據，2018年歐盟售出的電話配備的充電器，有一半採用USB micro-B接口；有29%採用Type-C接口；有21%採用Lightning接口。

歐盟委員會稱，歐盟民眾平均每人擁有3個電話充電器。但有38%的消費者最少有一次因沒有兼容的充電器，而無法為電話充電。

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歐盟委員會稱，每年歐盟民眾合共耗費約24億歐元（約219億港元），用於購買非電子設備附送的獨立充電器。而歐盟民眾丟棄和未使用的充電器，使歐盟每年產生超過1.1萬噸的廢物。

負責管理科技事務的歐盟執委會成員韋斯塔格（Margrethe Vestager）表示，歐洲民眾家中堆積很多不兼容的充電器，認為歐盟已給予足夠時間讓業界提出解決方案，形容現在是統一充電器規格的成熟時機。

Apple發表聲明，憂慮歐盟的做法會扼殺而非鼓勵創新，並會損害歐洲與世界各地消費者權益。Apple強調會繼續與相關人士合作，協助尋找保障消費者利益的解決方案。

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責任編輯：鄭錦玲