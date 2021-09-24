【Apple】iPhone 13後再有新產品？　傳蘋果10月發布新一代MacBook Pro 

▲ 除了新的外型設計，產品料使用第二代 Apple Silicon 處理器「M1X」。（Apple）

繼 iPhone 13 後，蘋果可能再推出新產品。據外媒報導，Apple 可能在 10 月發布新一代 MacBook Pro。除了新的外型設計，產品料使用第二代 Apple Silicon 處理器「M1X」，而實際的發表日期或者可以從最近的 Apple 教育優惠的日期得知。

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據外媒《Notebook Check》報導，Apple 似乎已暗示新款 MacBook Pro 的發布日期。基於某種原因，Apple 最近延長了其年度返校活動「2021年高等教育優惠」的時間，該優惠活動將於 10 月 12 日（香港時間）截止。

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報導又指，鑒於 Apple 近幾年習慣在每個月某個星期三凌晨（香港時間）發表新產品，意味著 Apple 很有機會在 10 月 13 日凌晨舉辦發布會，正好也是返校活動活動結束的隔天，而這也與去年發佈 M1 版 MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini 的做法相同。

綜合外媒消息，新款 M1 MacBook Pro 將更換新機身模組，並增加 HDMI、MagSafe 充電埠、SD 讀卡器等 I/O 接口，且將使用效能更強、核心更高的 M1X 處理器。

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記者：廖淑瑩