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【茅台貪污案】茅台前董事長袁仁國涉貪被判無期徙刑　茅台股價照升4%

股市 11:42 2021/09/24

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【茅台貪污案】茅台前董事長袁仁國涉貪被判無期徙刑　茅台股價照升4%

A股市值最高股份貴州茅台（滬：600519）前董事長袁仁國2018年「墮馬」。內地媒體報道，貴州中院判決袁仁國在貴州茅台工作期間，非法收取財物逾1.129億元人民幣，協助取得茅台酒經銷權、分戶經銷、增加茅台酒供應量等，貪污、非法收受他人財物等罪成。袁仁國被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並被沒收個人全部財產。

袁仁國2018年離任茅台，近3年多茅台董事長已更換3次，最新任董事長丁雄軍於今年8月才上任。

最高層連串變動未影響茅台股價表現，袁仁國墮馬後，茅台股價3年累升兩倍。茅台今年因應監管加強而從高位回吐，但袁仁國最新判決出爐後，茅台周五（24日）股價半日照升4%，中午報1700元人民幣，市值2.13萬億元人民幣。

市監總局價競局約談酒企，可見【下一頁】

65歲的袁仁國被視為貴州茅台崛起的功臣之一，從2000年出任董事長，公司營業收入從不及五糧液的三分之一，到2017年全球最高市值白酒公司。

據官媒以往專題節目報道，袁仁國在茅台集團工作40多年，隨着職務的提升，開始利用手中權力違規批專賣店、批「後門酒」，謀取巨額私利。自2004年以來，僅袁仁國妻子和兒女憑違規經營茅台酒獲利，一大批經銷商、供應商千方百計和袁仁國拉關係、搭人脈，大搞利益輸送，袁仁國辦公室外的走廊，曾經每天門庭若市。有經銷商為了討好他，更送禮贈一個5公斤金鼎。

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編輯：麥德銘

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A股 貴州茅台（滬：600519） 貪污

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