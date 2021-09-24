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【新加坡疫情】確診人數創新高 單日逾1500人

環球社會熱點 11:45 2021/09/24

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新加坡新冠肺炎疫情嚴重，確診人數繼續上升。新加坡最新一日增加逾1,500宗新冠確診個案，是當地自疫情爆發以來最多。新加坡當局指確診個案中，有343人為60歲以上長者，同日亦新增2名長者確診離世，皆未接種疫苗。

新加坡再增1457宗確診 創單日新高 【下一頁】

新加坡衛生部（MOH）周四（23日）晚公布，新增1,504宗確診個案，是當地疫情爆發以來最多，目前新加坡累計錄得近8.3萬宗確診。確診個案中1,218宗為社區傳播個案，273宗屬外勞宿舍感染群組，另外有13宗輸入個案。MOH透露，新增確診患者中343人為60歲以上長者。

MOH同日宣布新增2宗死亡個案，2名死者未接種新冠疫苗。其中1人為93歲婦女，9月17日檢測呈陽性，周四離世，患有心力衰竭、糖尿病、高血壓及高血脂等長期病史。另外1人則為71歲婦女，周四確診後同日死亡，生前曾患有癌症。

新加坡增1173宗確診 多個感染群組擴大 【下一頁】

MOH指，新加坡現時有1,120人需因確診入院，大部分狀況良好，僅23人情況危急需入住深切治療部。重症患者中，有155人為60歲以上長者。過去28日數據顯示，97.9%本地個案患者無病徵或病徵輕微。

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責任編輯：李俊儀

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